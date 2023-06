"La campana di vetro non solo non viene svuotata, ma è diventata pericolosa"

Recita la segnalazione: "Dopo aver segnalato che a Vecchiazzano in Via Castel Latino davanti al civico 69 non veniva svuotata la campana del vetro da più di un mese, il giorno successivo la stessa è stata immediatamente svuotata. Oggi, a distanza esatta di 3 settimane dalla mia segnalazione, la campana del vetro non solo è nuovamente stracolma ma è diventata pericolosa in quanto le bottiglie che non entrano nella campana cadono a terra con conseguente rottura del vetro e occupazione di parcheggi. Bisogna assolutamente intervenire e prevedere una raccolta costante del vetro".