"Nuovo polo commerciale, ci saranno effetti sul centro storico"

Recita la segnalazione

Sono costretto a fare appello ad i piani alti, vorrei capire che cosa intendono fare per il centro storico dopo che aprirà l'ennesimo Iper (afianco al Globo). Quali sono e quali saranno i progetti futuri e presenti per il centro storico di Forlì dopo che tutti i negozi saranno chiusi tra mesi? Spero che la situazione non peggiori per il nostro centro storico. Date spiegazioni a tutti i cittadini.