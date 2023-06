"Occorre chiarezza nei moduli per i ristori"

Recita la segnalazione

Sarebbe fortemente gradito avere un breve riepilogo ,ad oggi, di ciò che si può richiedere a ristoro e quali clausole esse contengono. Si segnala inoltre che i Centri aperti per la compilazione dei documenti (qualunque essi siano) richiedono di fissare un appuntamento (provate!) e il personale "dovrebbe" aiutare nella compilazione (provate!). Per l'ennesima volta il freno ignobile della burocrazia fine a se stessa con l'obbiettivo (per quanto scritto nei moduli) di penalizzare chi in questa situazione ha perso tutto il frutto di una vita e con la consapevolezza che esista il presupposto di essere lasciati lì con il "cerino in mano". La sensazione più sconvolgente è la propaganda "di comodo" che viene fatta, ma in realtà è la solita storia: si getta la polvere sotto il tappeto, non si opera alla soluzione definitiva.Cari amministratori, ricordate che il romagnolo non dimentica e quando gli vengono rubati i ricordi, i sogni, la corretta vita fatta, pretende risposte chiare e veritiere. Alla luce di questa Nefasta situazione emergono responsabilità di enti e istituzioni.

Cacchi Walter