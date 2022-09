"Occupazione di suolo pubblico da lavori in corso mai iniziati"

Recita la segnalazione: "Si segnala l'occupazione di suolo pubblico (su strada a senso unico con possibilità di sosta solo su un lato) da delle transenne degli addetti alla riparazione delle strade, posizionate ormai un mese fa, senza che i lavori siano mai iniziati (con notevole disagio per i residenti che si trovano a dover far fronte a diversi posti in meno per parcheggiare) e parliamo della chiusura di un buco (sul marciapiede) di 40x20cm, neanche fosse una voragine".