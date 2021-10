"Occupazioni di suolo pubblico e posti auto in meno. L'assessore verifichi in via Caterina Sforza"

Gallery









Recita la segnalazione: "Le occupazioni di suolo pubblico sono state concesse anche nella adiacente via Caterina Sforza una delle quali toglie 3 posti auto come da foto per un cantiere inesistente da 3 mesi. L’altra sempre nella stessa via toglie altri 3 posti auto e presenta addirittura una serie di cartelli scritti a mano e senza il timbro di autorizzazione. Assessore Petetta batta un colpo e controlli i permessi. Grazie"