"Odissea al pronto soccorso: dieci ore di attesa, uscito senza avere avuto neanche la visita medica"

Scrive il segnalante:

Ieri mattina ho avuto bisogno di recarmi al pronto soccorso per problemi di salute. Chiamo il 118 e dopo una decina di minuti arriva l’ambulanza. Personale di una educazione e di un comportamento esemplare che ti mette a proprio agio. Arrivo al pronto soccorso alle 11. Anche qui personale molto scrupoloso e professionale. Mi fanno alcuni accertamenti e dopo circa un'ora un infermiere mi comunica che tutto procede bene e che devo aspettare la visita del medico. Ogni tanto provo a chiedere al personale infermieristico i tempi di attesa che purtroppo si allungano. Buon segno vuol dire che tutto procede bene, ma sulle ore 21 richiedo i tempi di attesa e mi viene risposto che ci vorranno ancora diverse ore. A questo punto, spazientito per una attesa di oltre 10 ore comunico la mia intenzione di voler andare via. Su mia richiesta mi vengono consegnate le analisi fatte, ma per un altro documento mi viene comunicato che non può essermi consegnato in quanto non completo mancando la visita medica. E quindi senza referto medico. Eì possibile che il nostro sistema sanitario che viene definito tra i migliori di Italia abbia per il pronto soccorso dei tempi fuori da ogni logica? Anche l’anno scorso mi è capitata una cosa analoga con mia moglie. Entrati alle 17 ed usciti alle ore 5 dopo 12 ore di attesa, ma almeno con la visita effettuata ed un referto medico.

