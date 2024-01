"Quattordici ore al Pronto Soccorso dopo una caduta su un marciapiede dissestato, è inaccettabile"

Riceviamo e pubblichiamo: "Venerdì scorso mia madre (classe 1955 con molteplici problematiche di salute tipiche della sua età) è rovinata a terra in via Cecere, poco prima del civico 5, a causa del marciapiede dissestato. Ha riportato diverse escoriazioni, viso tumefatto, occhiali da vista rotti e trauma cranico. L’ho accompagnata al pronto soccorso di Forlì alle ore 20 dove le è stato somministrato ghiaccio e Tachipirina 1000 per il dolore. Peccato che siamo rimaste in pronto soccorso fino alle 10 del mattino seguente, ben 14 ore. Dentro la sala d’aspetto, già ridotta per via dei lavori che stanno svolgendo, era molto freddo e le persone erano accalcate. Il personale faceva il possibile, ma mia madre non è stata visitata prima di una decina di ore da un medico. E' una cosa che trovo inconcepibile vista l’età e l’entità del trauma. Per fortuna mia madre non ha riportato alcuna frattura, ma non accetto che si debba rimanere in pronto soccorso per così tante ore e oltretutto con un clima del genere".