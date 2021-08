Odore nauseante a Castrocaro

Recita la segnalazione: "Già da diversi giorni gli abitanti di Castrocaro stanno facendo i conti con una qualità dell'aria che definire nauseabonda sarebbe alquanto riduttivo.Tutto ciò probabilmente per colpa di qualche concime che emana questo olezzo. Il paradosso è che ora che la temperatura dell'aria si è fatta sopportabile non si possono tenere aperte neanche le finestre di casa per evitare di rendere gli ambienti interni letteralmente irrespirabili. Mi chiedo se qualcuno possa fare qualcosa" Paolo M.