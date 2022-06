"Oltre 12 ore al pronto soccorso per una ferita da suturare"

Recita la segnalazione

Ancora una volta il Pronto Soccorso di Forlì sì rivela come una grande falla del sistema sanitario locale. Mio padre (60 enne con terapia anticoagulante) si taglia sotto un piede e dopo aver perso parecchio sangue si reca al pronto soccorso nel primo pomeriggio di ieri. Codice bianco. Per carità, arrivano ambulanze ed urgenze e lui si ritrova alle 10 di sera ancora lì. Stanco torna a casa e decide di ritornare la mattina seguente. Alle 8 di mattina è lì. E ne esce (solo) dopo altre 12 ore di attesa. Mi pare assurdo che per effettuare una medicazione e un'applicazione di punti ci vogliano due giorni! Non c'è il personale? Colpa dei tagli alla sanità? Colpa delle sospensioni ingiuste dei no vax? Facciamoci due domande, perché io sono veramente arrabbiata e disgustata da questo sistema sanitario che va a rotoli.