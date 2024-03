Open Day, un pomeriggio di festa al canile di Forlì

Sabato 23 marzo, in occasione dell’Open Day, il canile di Forlì di via Bassetta 16/E (località Villanova) aprirà le sue porte per un pomeriggio in compagnia di ospiti e volontari. Sarà l’occasione per conoscere alcuni dei cagnoni in cerca di famiglia e non solo. Alle 14:30 si comincerà con la sfilata dei quattro zampe in cerca di casa, quindi alle 15:00 si proseguirà con le visite guidate della struttura e, infine, alle 16:00 ci sarà una ricca pesca di beneficenza. L’Open Day sarà inoltre anche l’ultima occasione per poter acquistare le uova di Pasqua solidali del canile, grazie a un contributo di 15 euro a uovo che servirà ad aiutare i quattro zampe bisognosi.