"Orologio in piazza Saffi in un sacco della spazzatura? Forlì non è una città ferma"

Recita la segnalazione

Sul Montone poco prima del Ponte di Schiavonia c'e' un blocco di alberi caduti ad impedimenti dello scorrere delle acque. Possibile che ancora nessuno sia intervenuto in un punto così delicato a ridosso del Quartiere Romiti? Non sarà compito del Comune, ma la salute pubblica è in capo al Sindaco, per cui se Consorzio e Regione non intervengono, il Comune non può stare a guardare. Si parla tanto di aiuti agli alluvionati, ma una cosa semplice, ma importantissima, non si fa. Per favore che si tolgano subito quei tronchi. E con essi si tolga il sacco dell' immondizia che copre l'orologio della piazza, fermo da tempo e lo si rimetta in funzione. Forlì non è una città ferma, lo si dimostri e si parta anche dall'orologio principale della città, che proprio messo così da' facile battuta ai detrattori.



Giancarlo Biserna