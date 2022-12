"Orti della ripa in via Curte. Che succede?"

Recita la segnalazione

Da una settimana una piccola ruspa e una macchina con rimorchio provvedono ad ammassare contro le reti degli orti quintali di inerti, rovinando il terreno. Va bene la pulizia della zona, ma non ci sono avvisi, cartelli e nulla, solo fogli A4 che dicono di non parcheggiare. È possibile fare lavori del genere in zona vincolata? Che sta succedendo? Gli orti di via Curte sono antichissimi, di origine longobarda e sono quel che rimane della "cintura degli orti" forlivese. Insomma una zona da non dimenticare.