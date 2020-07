Pagamento di 2 euro in più? Alea replica: "Non c'è con la domiciliazione bancaria"

Alea Ambiente ha inviato risponde alla segnalazione “Pagamento con la maggiorazione di 2 euro, la protesta” di Paolo Mengozzi:

"In merito alla segnalazione sulla maggiorazione pubblicata nei giorni scorsi, Alea Ambiente precisa che, già con la bolletta di acconto 2020, sono state introdotte nuove modalità di pagamento, inclusa la domiciliazione bancaria, che non comporta l’addebito di 2 euro. Per info su tutte le modalità di pagamento: https://www.alea-ambiente.it/raccolta-porta-a-porta/pagamenti/"