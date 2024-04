Recita la segnalazione

Sono una mamma di un bambino che svolge attività sportiva al pomeriggio, le palestre del centro studi. Volevo sottolineare la situazione di degrado dai bagni e relativi spogliatoi, inutilizzabili per via del persistente cattivo odore, oserei dire alle volte anche nauseabondo. Inviterei chi di competenza a curare di più la struttura in tutti suoi aspetti pulizia, ordine, ammodernamento ecc.