"Panchine in cemento distrutte all'interno del Parco Urbano, un potenziale pericolo per i bambini"

Riceviamo e pubblichiamo: "Passeggiando all'interno del Parco Urbano F.Agosto, nella zona parallela al Fiume Montone e a Via D'Azzano, ho notato un'area di sosta con panchine distrutte e macerie abbandonate. Questo crea degrado funzionale ed estetico, nonché un potenziale pericolo per tutti ma soprattutto per i bambini, in quanto si trovano ferri e pezzi di cemento esposti e facilmente fruibili. Chiedo pertanto di segnalare questa situazione e provvedere al ripristino, soprattutto prima dell'inizio di una stagione in cui il nostro Parco sarà molto frequentato. Cordiali saluti Claudia Giunchi".