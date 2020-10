Parapetti pericolosi a Isola di Santa Sofia

Recita la segnalazione:

Aggiungo foto di questi parapetti non a norma di legge, troppo bassi e molto pericolosi e da una parte in stato di degrado avanzato. Se un camion dovesse andare fuori strada non reggerebbero l'urto, ma anche una moto o una macchina. Dopo l annuncio dei lavori in autunno ancora nello scorso anno, i residenti aspettano con ansia l'inizio dei lavori per questo ponte che ha bisogno di una manutenzione completa visto che un camion quando incontra una macchina, i mezzi si devono fermare. E' ora anche di ripulire questa opera dalle piante selvatiche e dall'edera che lo copre, è ora di mettere in sicurezza questo tratto di strada. Non si scherza sulla sicurezza dei cittadini!