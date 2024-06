"Aperto il nuovo parcheggio, ma resta la sosta selvaggia nelle vie vicine"

Scrive il segnalante:

Nonostante il nuovo parcheggio in via Corridoni vicino all'università, lungo le strade limitrofe (via IX febbraio, via Unità d'italia, via XXIV maggio, ecc) la situazione è pericolosa in quanto le auto parcheggiate vicino agli incroci non rispettano le distanze imposte per legge e chi deve svoltare o attraversare ha la visuale ostruita. Non si vedono vigili da molto tempo.