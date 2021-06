Parcheggi selvaggi

Recita la segnalazione

Qua siamo nella via Marco Antonio Mambelli dietro Corso Giuseppe Garibaldi (centro storico) volevo segnalare che questo marciapiede è preso spesso d'assalto da automobilisti che parcheggiano selvaggiamente in curva anche una o più auto, attacati al muro della chiesa mettono a volte una macchina sul marciapiede. Chi arriva dal corso dopo non riesce a fare manovra per girare. Questa situazione va avanti da anni non se ne può più. Volevo capire quanto ci vuole a mettere dei paletti di ferro in questo marciapiede in modo che nessuno parcheggi irregolarmente. Spesso in curva parcheggiano anche furgoni da corriere e non si passa se le auto sono parcheggiate spero che qualcuno faccia qualcosa al più presto.