Gallery







Recita la segnalazione

È normale posizionare contenitori di Alea su un marciapiede strettissimo e a ridosso di un parcheggio per disabili segnalato con cartelli verticali e anche orizzontale possibile che nessuno si ponga la domanda di come farà ad aprire lo sportello per scendere il guidatore e se ha bisogno di una carrozzina per il trasbordo dal sedile auto a quello della carrozzina?