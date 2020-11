"Parcheggio San Domenico chiuso, per noi residenti si sta verificando una situazione drammatica"

Recita la segnalazione: "A seguito della chiusura del Parcheggio San Domenico, per noi residenti, si sta verificando una situazione drammatica. Non c’è più modo di parcheggiare nelle righe blu, perché è sempre ultra pieno, andare a parcheggiare al Parcheggio dell’Argine, quando si ha la spesa da scaricare, o dovere uscire più volte al giorno, a distanza di poco tempo e’ assolutamente improponibile. Risultato due multe in tre giorni. La prima con sosta in zona carico e scarico, dopo mezz’ora di permanenza, la seconda davanti al mio passo carraio (del quale pago regolarmente la tassa) essendo rincasata alle 13,30 e riuscita alle 14,30. Io le multe le pago, perché sicuramente sono in difetto, ma trovo vergognoso questo avventarsi, in questo momento e a seguito della chiusura del parcheggio, su noi residenti del centro".