Parcheggio 'selvaggio' in via Magellano, "serve un divieto di sosta"

Mi ricollego all articolo dei troppi cartelli a Vecchiazzano per i lavori del terzo lotto della tangenziale. Innanzi tutto gli auguri di pronta guarigione all anziano che ha inciampato. Visto che hanno chiuso via castel latino e che i lavori dureranno ancora un po, il traffico di auto e automezzi pesanti anche tir viene deviato in via Magellano. Io abito in via Abruzzo e a volte in via Magellano non si passa perché c'è gente che parcheggia sulla quella via quando sia a sinistra che a destra esiste il parcheggio quasi sempre vuoto. Dovrebbero mettere il divieto di sosta e comunque mai visto un vigile".