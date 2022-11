"Parcheggio selvaggio in via Tripoli"

Recita la segnalazione

Chiedo attenzione della Polizia Municipale riguardo il parcheggio selvaggio che viene fatto in via Tripoli angolo via Gorizia da quando è stata aperta una palestra dove prima c'era un supermercato Conad. Oramai svoltare in via Tripoli da via Gorizia direzione Ravegnana, è praticamente impossibile: se poi c'è una o più auto che vogliono entrare in via Gorizia dalla via Tripoli bisogna mettersi a manovrare, visto che ci sono auto parcheggiate fino all'angolo, auto in manovra ecc. Già era un problema quando c'era il Conad, ora è un delirio, soprattutto in orario delle scuole