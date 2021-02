Al Parco delle Crocerossine un buco pericoloso

Recita la segnalazione: "In prossimità dei giochi dei bambini una pericolosa buca a terra della profondità di più di 30 centimetri nascoste dalle foglie. Nella foto sono state rimosse dal sottoscritto per renderla visibile. Che l’abbia scavata un cane? Forse i padroni dovrebbero essere attenti anche a questi aspetti ( e non solo alle defecazioni presenti in giro per il parco). Sempre più spesso vi sono cani senza museruola e soprattutto senza guinzaglio, forse perché i padroni sono convinti che solo quelli degli altri siano pericolosi. Auspico un pronto intervento di riempimento della buca".