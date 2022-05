Via Eugenio Curiel, 44 · Cà Ossi

Via Eugenio Curiel, 44 · Cà Ossi

Gallery



Recita la segnalazione: "Situazione al Parco delle Stagioni in via Curiel lunedì pomeriggio alle 16 circa, di fianco a giochi per bimbi. Anche i cestini rifiuti sono molto spesso traboccanti".