"Parco di via Dragoni, assembramenti di ragazzini e spinelli"

Recita la segnalazione:

Segnalo il degrado che sta vivendo negli ultimi tempi il parco di via Dragoni, fino a poco tempo fa gioiello della città di Forlì. Assistiamo tutti i giorni ad assembramenti di ragazzini sui 14-15 anni che si riuniscono puntualmente tutti i pomeriggi schiamazzando, facendo risse ed in alcuni casi fumando spinelli. Il parco è frequentato anche da famiglie con bambini piccoli che si sentono a disagio di fronte a questa situazione. Le forze dell'ordine dicono che tutte le volte che intervengono non li colgono sul fatto e non possono intervenire. Ma stiamo scherzando? Basterebbe un passaggio quotidiano per inibire questo fenomeno e soprattutto qualche multa per assembramenti senza mascherina non consentiti dalle norme anti covid e tutto si risolverebbe presto.

Riccardo Roccari