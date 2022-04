La segnalazione di un cittadino:

Presso il cantiere Conad di Meldola è stata montata una grande parete in vetro , questa di fatto è una trappola per gli uccelli , che non vedendola ci sbattono contro uccidendosi . Servono urgentemente le vetrofanie , nel frattempo sarebbe da rendere visibile , magari con rete ombreggiante .