"Passeggiando nel parcheggio dell'argine ho trovato tante siringhe"

Recita la segnalazione: "Passeggiando giovedì nel parcheggio dell'argine ho rinvenuto la presenza di numerose siringhe (che ho raccolto e messe in sicurezza). Dire che mi si e' gelato il sangue vedendo questa scena raccapricciante di siringhe con sangue e tanta carta per terra con sangue, ho ancora detto poco .Potenziamo un po' di più la zona con le forze dell'ordine? E anche qualche spazzino come si vedevano anni fa? Starò chiedendo troppo? Altra domanda che futuro avranno questi giovani?"