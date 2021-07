Via Fiume Montone · Romiti

Scrive Giordano: "Sotto la passerella che attraversa il Fiume Montone, è necessaria la pulizia di tronchi che appoggiati al ponte ostacolano il deflusso delle acque. Come si evince dalle foto questi posizionati di traverso rendono il pericolo in caso di pioggia consistente da rendere uno ostacolo tale da fare defluire l'acqua con pericolo per il ponte stesso"