Lupi sbranano in pieno giorno pecore e agnelli, "Siamo in balia di branchi. La notte sentiamo ululare"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un agricoltore-allevatore: "Tutta la nostra fatica dove se ne va a finire. Pecore e agnelli sono stati attaccati mercoledì mentre pascolavano allegramente nei campi di proprietà. Venite a sentire come belano ora impaurite. Le mamme cercano i loro agnelli mangiati dai lupi. Sono talmente impaurite che non vogliono più uscire dall'ovile. Noi lasciati in balia di branchi di lupi che scorrazzano liberamente nei nostri boschi e attaccano i nostri animali. Oltre al danno che fanno alle attività agricole abbiamo notato anche una notevole riduzione di caprioli in queste zone.

Di notte li sentiamo ululare dalle nostre case. Chiediamo alle istituzioni di riprendere in mano la situazione che sta degenerando, impegnarsi ad accalappiare i lupi e portarli in parchi o zone protette e recintate dove possano riprodursi ma nello stesso permettere agli agricoltori che stanno presidiando e curando il territorio montano di poter lavorare e proseguire le proprie attività. Gli agricoltori si stanno demotivando. Tutto ciò li porterà a chiudere le attività così ci troveremo con il territorio abbandonato e le conseguenze ve le potete immaginare".

