"Campane del vetro, penso sia il momento di trovare una soluzione"

Recita la segnalazione: "Questa è la campana del vetro di fronte a casa mia che versa in queste condizioni da quasi un mese. Il problema dei rifiuti abbandonati a Forlì è ormai una cosa devastante, basta fare un giro per la città per vederlo. La sporcizia che impera dappertutto non giustifica i grandi successi che sbandiera sui rotocalchi la società Alea, vorrei anche vedere che alzassero la tariffa delle bollette. Non è totalmente colpa sua, ma deve far velocemente sparire questo schifo e non permettere che restino la campane in queste condizioni per dei mesi".