"Per Filo e per Segno": "A Casa di Paola" la moda è arte

Riceviamo e pubblichiamo: "Abbiamo un patrimonio artistico da invidiare. Andiamo a vederlo, apprezziamolo, gustiamolo, amiamolo, ma sopratutto viviamolo. E' parte di noi. Grazie Paola per queste chicche che ci regali, per il tuo impegno e per il tuo amore per l'arte e per la tua Forlimpopoli. La mostra è aperta fino a sabato 29 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, nella sala mostre di via Costa 22. Maurizio Maraldi".