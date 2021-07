Le classi di monsignor Zattini: "Per noi, sarai sempre e solo Don Dino"

Io vivo in un mondo di uomini e ho incontrato un sacco di brava gente, ma raramente ho conosciuto persone con la gentilezza, la sensibilità e la bontà di quell'uomo, il "pastor bonus". Senza di lui probabilmente il Liceo Linguistico "Adamo Pasini" non sarebbe stata la stessa cosa". Fu così che, nel settembre 2016, il nostro compagno di classe Marco Ghinami omaggiò la presenza del nostro preside Don Dino Zattini, che partecipò con entusiasmo al nostro ritrovo, a distanza di 30 anni dal diploma. E proprio domenica scorsa, in occasione della nostra gita scolastica a Venezia, non avevamo mancato di ricordarlo nella sua unicità, nel quanto avremmo voluto averlo con noi, viste le sue innumerevoli presenze alle gite fatte ai tempi del Liceo. Lo avevamo ricordato con la sua guida “svolazzante” della città in questione da visitare (Parigi, Torino, Vienna e tante altre!), a mano alta per condurre la sua classe, in testa al gruppo. Lo avevamo ricordato durante i compiti in classe di Latino, dove alle nostre domande di aiutarci a chiarire qualche frase, partiva a gran velocità nella traduzione, quasi senza darci la possibilità ed il tempo di trascrivere! Ci eravamo promessi che, a Settembre prossimo, lo avremmo chiamato nuovamente per il pranzo dei 35 anni dal diploma e nonostante si fosse vociferato di qualche acciacco dell’età che avanzava, niente ci faceva pensare alla dolorosa notizia appresa oggi. Era il preside del nostro Liceo, il “Pasini”, dove molti di noi lo ricordavano ancora oggi sulla porta del Seminario, per accoglierci ogni mattina con il sorriso ed il “buongiorno”, chiamandoci per nome, ad uno ad uno, nonostante fossimo ben numerosi da ricordare tutti; era un suo modo per accoglierci, anticipare l’appello e chiamarci a raccolta, proprio come un “buon pastore”. Per qualcuno, era Don Zattini, per altri Monsignor Zattini, per noi sarà sempre solamente ed unicamente Don Dino. Riposa in pace, Don Dino.

Le classi del Tuo Liceo Linguistico "Adamo Pasini".