"Perchè non dedicare l'Auditorium della musica alla grande artistica lirica Giulietta Simionato?"

Riceviamo e pubblichiamo: "Vivo nella vostra splendida città da sette anni ormai e mi è capitato di leggere ultimamente una notlizia che mi ha lasciato abbastanza perplesso. Il sindaco Zattini, ha annunciato una partnership con la Cia Conad per la realizzazione dell'Auditorium che sarà costruito al posto del cinema Odeon, nell'ex Gil in Viale della libertà. Se non ho capito male, l'auditorium si chiamerà quindi Conad. Io credo che il marchio di un supermecato sia più consono per la dedicazione di un palasport piuttosto che per un luogo teoricamente dedicato alla cultura e all'ascolto della musica. A Forli è nata nel 1910 una delle piu grandi artiste della lirica del secolo scorso, la celebre Giulietta Simionato. Incisioni e produzioni rimaste nella storia, testimoniano la sua grandezza di interprete.

La città non l'ha ricordata in vita con una cittadinanza onoraria e dopo la sua morte, pochi giorni prima di compiere ben cent'anni, non dedicandole nemmeno una strada. Solo una targa, posta da un'associazione musicale, ricorda la sua nascita in Via Nathan. In italia i contenitori culturali dedicati a donne si possono contare sulle dita di una mano e i teatri ancor meno. A memoria ricordo solo il teatro di Imola dedicato a Ebe Stignani e il comunale di Modena dedicato a Mirella Freni con Luciano Pavarotti. Nell'anno in cui i progetti del Pnrr prendono vita, ricordiamo che l'attenzione è anche puntata sulla valorizzazione delle donne e la loro realizzazione sociale e culturale. Perchè non dedicare l'auditorium in costruzione alla grande Simionato, io credo che il ritorno di immagine della città sarà notevole e il richiamo internazionale lo dimostrerà".

Emanuele Morfini