"Perchè non si riesce a garantire un trasporto aereo verso le isole nel periodo invernale?"

Recita la segnalazione

Spiace constatare che a fronte dei proclami giornalistici, passata la stagione estiva l'aeroporto di Forlì manchi di collegamento con la Sicilia nella stagione invernale. Anche la nuova Compagnia si sta comportando come quella scorsa. Biglietti acquistati per volo andata e ritorno per il 28 ottobre e il primo novembre per Catania , pochi giorni dopo l'acquisto volo del primo novembre da Catania annullato con conseguente corsa per voli su Bologna.Francamente appare inspiegabile come da Bologna si riesca a volare giornalmente su Catania con aeromobili stracolmi e per lo piú con passeggeri provenienti da cittá piú vicine a Forlí che a Bologna (vedesi dipendenti stabilimento Ravenna) mentre non si riesce ad assicurare nemmeno la certezza di uno o due voli a settimana al Ridolfi. Eppure tantissimi siamo i siciliani che lavoriamo a Forlì e nell'hinterland che sperano annualmente in una situazione aerea affidabile.