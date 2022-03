"Perde la fontana dello sgambatoio"

La fontanella di fronte l'ingresso della recinzione sgambatoio cani, a fianco del parco urbano Franco Agosto, non arresta il flusso dell'acqua che scorre quindi in continuazione. L'acqua e' un bene prezioso e non si può disperdere, visto anche il costo, che nella nostra provincia e' uno dei più' alti di tutta Italia. Volevo inoltre invitare i proprietari dei cani di munirsi di ciotola, per dissetarli, e non di farli bere alla canna, consumando decine di litri di questo bene prezioso che e' di tutta la collettività'. Grazie.