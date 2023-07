Via Giovita Lazzarini, 1 · Centro Storico

Recita la segnalazione

Segnalo che tutti e due i tombini di via Cornelio Gallo nei pressi del civico n.1, in pieno centro storico, risultano ostruiti da detriti pertanto, in caso di forti piogge, sussiste rischio di allagamento. Si chiede di provvedere alla pulizia.