Pericolo monopattini elettrici, la segnalazione: "Per evitare la collisione sono finito con l'auto contro un marciapiede"

Recita la segnalazione: "Anche se è più di un anno che sono state stabilite le regole di circolazione per i monopattini elettrici, non vi è alcun controllo o repressione. Lunedì mentre attraversavo la "rotonda della Cgil" sono stato colpito sulla ruota anteriore sinistra da un individuo su monopattino. Per scongiurare ulteriori danni ed evitare di travolgere il monopattinista ho urtato contro il marciapiede con il cerchio anteriore sinistro, danneggiandolo. Al danno si è aggiunta la beffa: il monopattinista si è rapidamente allontanato simulando un balletto senza nemmeno voltarsi. Unica consolazione è che sembra, a parte il grosso spavento, che vi siano stati solo danni alle cose, in ogni caso non risarciti. Penso proprio che sia necessario "fare qualcosa" prima che qualcuno si faccia male".