"Pericolosa immissione in via Due Giugno, basterebbe mettere due specchi"

Recita la segnalazione: "In via Nove Febbraio e ho già segnalato questo problema tempo fa su questo sito e diverse volte ai vigili urbani che ho incontrato in zona. Nessun riscontro! Chi arriva da via Nove Febbraio, a senso unico, deve per forza immettersi in viale Due Giugno svoltando a destra o a sinistra. Questa immissione è quanto di più difficile e pericoloso si possa immaginare: le auto parcheggiate in via Due Giugno impediscono la visuale e chi deve immettersi deve per forza avanzare quasi a metà carreggiata. La soluzione sarebbe semplice: due specchi davanti all'immissione per vedere se arrivano mezzi in via Due giugno da destra e sinistra e immettersi in sicurezza. Ma evidentemente è complicato".