Recita la segnalazione: "Venerdì 22 luglio ho smarrito le chiavi di casa e di auto Mercedes con chiavetta rossa distributore automatico. La chiave dell'auto è grigia ed è marcata Mercedes è un masso grosso con portachiavi sicuramente persa dal Foro Boario, zona via Pandolfa, Viale Gramsci, angolo via Costa. Quello è il tragitto che ho fatto prima di accorgermi di averle perse. Lascio il mio numero di cellulare non caso di ritrovamento. Grazie".