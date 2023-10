"Anche una bici tra i rami di un albero. Persistono sporcizia e degrado al Parco delle Crocerossine"

Gallery



Riceviamo e pubblichiamo: "Si ripetono senza sosta, da mesi, episodi di abbandono di rifiuti e degrado nel Parco delle Crocerossine. Le foto sono relative al "boschetto" sito in un angolo del parco in prossimità di Via E. Nadiani. Cartacce, bottiglie e sacchetti di plastica abbandonati a terra, ovunque. Addirittura una bicicletta issata su un albero, con le panchine che misteriosamente si spostano nella notte. Forlì la città del "Buon Vivere"? Invitiamo gli organizzatori della bella iniziativa ad organizzare qualche evento anche in questo parco, così da fare tutti partecipi di questo spettacolo indecoroso".