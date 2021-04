"Perso l'esito del tampone, la nostra famiglia resta in isolamento una settimana in più"

Recita la segnalazione:

Il 29 marzo il mio compagno risulta positivo al Covid: quindi entriamo in isolamento anche io e la nostra figlia (noi negative). Dopo il periodo di quarantena noi veniamo chiamate per il tampone ma lui no, quindi chiamiamo e dopo tante prove ci rispondono e danno appuntamento anche a lui lo stesso giorno nostro 13 aprile. Il 14 aprile noi abbiamo esito negativo, lui ancora nulla... aspettiamo come ci viene detto, ma passano 5 giorni e cominciamo a telefonare. Le risposte sempre le solit e"Non vediamo la risposta", ultima telefonata l'operatrice si arrabbia con i medici di base in quanto secondo lei è il compito loro cercare l'esito di questo benedetto tampone e ci assicura che lei farà di tutto per darci una risposta entro 2 ore.

Una volta riprovato, l'ennesima signora al telefono del Asl spiega che non vuole chiamare il laboratorio in quanto non le compete. Unica strada rimasta è il nostro medico che ci ha risposto nonostante fosse sabato ed ha subito chiamato il laboratorio per spiegazioni e come per magia nel fascicolo sanitario arriva una risposta: "tampone non pervenuto si prega di rifare". Fatto l'ennesimo tampone arriva la risposta subito "Negativo"! Lui è stato isolato dalla sua famiglia più tempo del dovuto.