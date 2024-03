"Persona bivaccava nel locale del bancomat di corso della Repubblica"

Recita la segnalazione:

Stamattina alle 7 ho avuto l'esigenza di fermarmi alle casse automatiche di Intesa San Paolo, site in Corso della Repubblica a Forlì. Sono entrata, ho fatto il mio prelievo e nel voltarmi per uscire mi sono accorta che c'era un uomo straniero completamente sdraiato per terra all'interno del locale... non so se addormentato o completamente ubriaco. Mi sono presa un infarto perché quest'uomo avrebbe potuto essere un malintenzionato e avrebbe potuto farmi del male.

Ho cercato una pattuglia della polizia per segnalare questo episodio ma non ne ho vista neanche una. Mi permetto di suggerire due cose: mettete più pattuglie a controllare il centro storico perché il degrado si palpa con mano e ogni essere umano avrebbe diritto a girare tranquillo per la strada. E poi chiedo alla Banca Intesa San Paolo di provvedere a modificare l'entrata alle casse automatiche sostituendo il semplice pulsante da spingere con lo striscio del bancomat. Non si può girare per il centro storico con la paura di imbattersi in qualche individuo poco raccomandabile. Purtroppo non ci sono controlli e la città è in balia del degrado, maggiormente visibile in centro storico. Io voglio più sicurezza e più forze dell'ordine a presidiare il centro storico.