"Personale del Pronto Soccorso di Forlì? Competente e meraviglioso"

Recita la segnalazione

Nel cuore della notte del 17 giugno, mia moglie accusa un malore. Allerto il 118 e nel giro di 5 minuti, personale medico era già in casa per prestare le prime cure. Viene trasferita al pronto soccorso di Forlì e qui riceve le cure che durano sino a tutto il pomeriggio. Io e mia moglie lasciamo l'ospedale con la consapevolezza di aver conosciuto personale qualificato. Quindi, sento il dovere di ringraziare il personale del pronto soccorso, che ha dimostrato grande professionalità, gentilezza e soprattutto umanità.

Mia moglie è stata immediatamente visitata, e curata con amore da persone che svolgevano il proprio lavoro con serietà. Lo stesso trattamento è stato riservato a tutte le persone che in quel momento sostavano per una radiologia o una tac. Non conosco i nomi dei medici e infermieri che ci sono avvicendati nelle cure prestate non solo a mia moglie, ma voglio ugualmente far pervenire loro i miei sinceri apprezzamenti. Tutto il personale ha dimostrato che l'empatia non è un optional. Grazie, siete stati meravigliosi!