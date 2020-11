Recita la segnalazione:

Dopo dettagliate descrizioni sui lavori di ristrutturazione di piazza Guido da Montefeltro, sono trascorsi due mesi dalla chiusura del parcheggio. L'area è stata completamente recintata, creando non pochi disagi ai residenti, sopratutto per quanto riguarda la possibilità di parcheggiare. Ma per il momento si può riscontrare la totale assenza di lavori.