"Senza pattinaggio sul ghiaccio e la baita un sabato sera di piazza vuota, gli anni scorsi era piena di giovani"

Recita la segnalazione

L'allestimento del videomapping in piazza Saffi è suggestivo e spettacolare. Rilevo però che non funziona l'audio. Sabato sera c'era un po' di gente per vederlo, sulle 21,30, ma la figura animata sul campanile parlava senza audio. Solo mettendosi attaccati alla colonna di proiezione si sentiva molto basso, e non amplificato, l'audio. La musica a tutto volume della pista di pattinaggio in ogni caso l'avrebbe coperta. Il Comune, che ha speso dei soldi, dovrebbe dare delle indicazioni per non far contrastare i due suoni, uno dei quali comunque del tutto non funzionante. La parte sulla facciata del Comune si sentiva invece.

Il problema più grosso degli allestimenti di Natale, però, è che manca un'attrazione per far venire gente e giovani in piazza. Lo scorso anno, con la pista di pattinaggio grande e vera col ghiaccio, la sera del sabato era piena di gente e di animazione, anche per via del chiosco-baita aperto con cibo e bevande calde. Invece sabato scorso purtroppo, alle 21,30 col mercatino chiuso, nessun punto di ristoro e la pista (minuscola) del tutto vuota (d'altra parte è adatta a malapena per i bambini molto piccoli), le persone che stavano in giro (abbastanza) non avevano un punto di riferimento, il videomapping in sé è bello come quinta scenica, ma ci vogliono attività per far venire le persone. Peccato la scelta obiettivamente sbagliata di ridimensionare il pattinaggio sul ghiaccio, che alla fine c'è in tutte le altre città ed è molto frequentato. La pista è poco più che simbolica e il curling è spento e neanche presidiato.