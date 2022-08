"Pista ciclabile o parcheggio?"

Riceviamo e pubblichiamo: "Vi contatto perché mi piacerebbe sapere dai vari utenti della strada, per quale motivo se un ciclista si azzarda a mettere le sue ruote sulla carreggiata della strada viene costantemente insultato e, ancora peggio, ad ogni incidente con una bicicletta come vittima, si sottolinea sempre la colpa del ciclista, che dovrebbe esclusivamente utilizzare la pista ciclabile, mentre questa può tranquillamente essere utilizzata come parcheggio o addirittura come passaggio da auto e moto? Questa foto scattata martedì mattina, è semplicemente la normalità che chi va in bici deve affrontare quotidianamente".