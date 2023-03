La segnalazione: "Più controlli alla stazione contro le bande di baby bulli"

La segnalazione:

Da un po' di tempo nelle fermate dell'autobus fuori dalla stazione e anche a bordo dei bus che vanno al centro commerciale, c'è questa moda di ragazzi e ragazze con età dai 14 ai 17 anni che in gruppo aggrediscono altri coetanei, bullizzando e minacciando e certe volte rubando oggetti dicendo anche "vi accoltello".

Questo succede da tempo e molti genitori sono stanchi di questa situazione: chiediamo più controlli sui bus, alle fermate alla stazione di Forlì e alle fermate del centro commerciale nelle ore pomeridiane. Una delinquenza che si sta allargando come una macchia d'olio. Speriamo che chi deve garantire la sicurezza prenda sul serio questa situazione, perché Forlì non è una città che merita questo fenomeno che non fa camminare più tranquilli i nostri ragazzi.