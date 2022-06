Nelle zone tra Villafranca e San Tome sempre più alto è il numero dei "velocisti" . Strade strette e non illuminate come quella di via Plaustro o via Minarda dove gli automobilisti le percorrono a velocità troppo elevate.. ci vorrebbero dei dossi o ancora meglio dei rilevatori di velocità con telecamera funzionante H24 , forse le multe salate potrebbero funzionare a fare rallentare gli automobilisti indisciplinati