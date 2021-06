Recita la segnalazione:

Anche qui si sta fermi inutilmente al semaforo (quasi tutti col motore acceso, ad avvelenare l'aria), mentre dalla parte opposta non c'è nessuno che deve girare..... Per non parlare delle autoambulanze che quando corrono verso l'ospedale e trovano il semaforo rosso, sono obbligate a fare "i numeri" per poter passare.