"Pneumatici, cibo, plastica ed anche pannoloni: abbandoni di ogni tipo in via Selvina"

Riceviamo e pubblichiamo: "Ogni giorno in Via Selvina a Villa Selva vengono abbandonati rifiuti di ogni genere: pneumatici, cibo, plastica ed anche pannoloni. Il tutto si verifica lungo la strada o nel campo adiacente coltivato al momento con foraggio (quindi difficile anche da individuare dove i sacchi vengono "lanciati)". Il cibo abbandonato attira animali come volpi, topi .I cittadini devono pagare i servizi extra ad Alea per la raccolta di questi rifiuti abbandonati. Sono anni che segnalo ad Alea e al Comune di Forlì, ma al momento nessuno ha installato telecamere per almeno individuare questi incivili. Piu' passano i giorni e piu' il degrado aumenta e nessuno fa nulla. Saluti, Salaroli Paola".